"Сочи" и "Химки" не выявили победителя в матче РПЛ

В рамках 2-го тура РПЛ "Сочи" сыграл вничью с "Химками".

На данный момент "Сочи" идет на девятом месте, а "Химки" - на 12-м.

"Сочи" - "Химки" 1:1

Голы: Трошечкин, 24 - 0:1, Нобоа, 63 - 1:1

"Сочи": Джанаев, Терехов, Заика, Миладинович (Маммана, 66), Цаллагов, Руденко (Боковой, 57), Бурмистров (Жоаозиньо, 46), Маргасов, Нобоа, Мевля, Полоз (Заболотный, 57).

"Химки": Лантратов, Тихий, Данилкин, Идову, Мартусевич (Мурнин, 89), Полярус (Ломовицкий, 77), Корян (Липовой, 71), Трошечкин, Боженов, Дядюн (Конате, 69), Алиев.

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