"Сочи" и "Крылья Советов" вышли в 1/8 финала Кубка России

В рамках 3-го тура групповой стадии Кубка России "Сочи" по серии пенальти одолел "Оренбург" и вышел в 1/8 финала турнира.

"Оренбург" - "Сочи" 1:1, по пенальти - 2:4

Голы: Юсупов, 18 - 1:0, Дуганджич (пен), 30 - 1:1.

Лидером группы 7 стали "Крылья Советов", которые в заключительном туре разгромили "Ротор".

"Крылья Советов" - "Ротор" 3:0

Голы: Комбаров, 33 - 1:0, Ципченко, 44 - 2:0, Голенков, 79 - 3:0

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