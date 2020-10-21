"Сочи" и "Крылья Советов" вышли в 1/8 финала Кубка России
В рамках 3-го тура групповой стадии Кубка России "Сочи" по серии пенальти одолел "Оренбург" и вышел в 1/8 финала турнира.
"Оренбург" - "Сочи" 1:1, по пенальти - 2:4
Голы: Юсупов, 18 - 1:0, Дуганджич (пен), 30 - 1:1.
Лидером группы 7 стали "Крылья Советов", которые в заключительном туре разгромили "Ротор".
"Крылья Советов" - "Ротор" 3:0
Голы: Комбаров, 33 - 1:0, Ципченко, 44 - 2:0, Голенков, 79 - 3:0
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