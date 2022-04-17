"Сочи" и "Локомотив" в результативном матче не выявили победителя

Фото: твиттер "Сочи"/Автор неизвестен

В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги "Сочи" и "Локомотив" сыграли вничью со счетом 2:2.

В составе сочинского клуба отличились Тимофей Маргасов и Родригао. У "железнодорожников" дублем отметился Вильзон Изидор.

"Сочи", набрав 43 очка, занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. "Локомотив" с 38 очками остался на шестой позиции.

"Сочи" – "Локомотив" - 2:2 (2:1)

Голы: Маргасов, 11 - 1:0, Изидор, 36 (с пенальти) - 1:1, Родригао, 43 - 2:1, Изидор, 49 - 2:2

"Сочи": Джанаев, Маргасов, Дркушич, Родригао, Прохин, Макарчук, Нобоа, Цаллагов, Юсупов (Жоаозиньо, 83), Ангбан (Терехов, 62), Кассьерра (Мелкадзе, 83).

"Локомотив": Гильерме, Живоглядов, Едвай, Мампасси, Рыбус, Керк (Петров, 84), Марадишвили, Бека-Бека (Жемалетдинов, 75), Карпукас (Куликов, 83), Кухта, Изидор (Рыбчинский, 70).

Удаления: Кухта (60), Родригао (60).

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