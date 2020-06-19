"Сочи" и "Ростов" договорились о проведении матча сегодня. За гостей сыграют футболисты 2003 года рождения

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"Сочи" и "Ростов" договорились о проведении матча сегодня. За гостей сыграют футболисты 2003 года рождения

Пресс-служба "Сочи" подтвердила, что матч 23-го тура РПЛ против "Ростова" состоится сегодня, как и планировалось ранее.

"Спустя 95 дней сочный футбол вернётся. Футбольным клубам "Ростов" и "Сочи" договорились о проведении игры 23-го тура Тинькофф РПЛ. Матч состоится! Начало: сегодня в 20:00. Проход зрителей за час до стартового свистка, в 19:00", - говорится в заявлении южан.

Напомним, что 6 футболистов "Ростова" заразились коронавирусом, из-за чего 42 человека оказались на карантине, в том числе все игроки основного состава и тренерский штаб.

"Сочи" отказался переносить матч, поэтому донской клуб принял решение отправить на поединок юношескую команду 2003 года рождения.

Не пропустите: Уткин раскритиковал "Сочи" за их позицию в вопросе переноса матча с "Ростовом". | http://soccernews.ru
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