"Сочи" и "Ростов" договорились о проведении матча сегодня. За гостей сыграют футболисты 2003 года рождения
Пресс-служба "Сочи" подтвердила, что матч 23-го тура РПЛ против "Ростова" состоится сегодня, как и планировалось ранее.
"Спустя 95 дней сочный футбол вернётся. Футбольным клубам "Ростов" и "Сочи" договорились о проведении игры 23-го тура Тинькофф РПЛ. Матч состоится! Начало: сегодня в 20:00. Проход зрителей за час до стартового свистка, в 19:00", - говорится в заявлении южан.
Напомним, что 6 футболистов "Ростова" заразились коронавирусом, из-за чего 42 человека оказались на карантине, в том числе все игроки основного состава и тренерский штаб.
"Сочи" отказался переносить матч, поэтому донской клуб принял решение отправить на поединок юношескую команду 2003 года рождения.
Не пропустите: Уткин раскритиковал "Сочи" за их позицию в вопросе переноса матча с "Ростовом". | http://soccernews.ru
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