"Сочи" и "Рубин" сыграли вничью

"Сочи" и "Рубин" обменялись голами в матче 19-го тура чемпионата России.

В составе хозяев голом отметился Душан Лагатор. У гостей мяч в ворота соперника занес У хозяев на 39-й минуте счет открыл забил Евгений Марков.

"Сочи" - "Рубин" - 1:1 (1:0)

Голы: Лагатор, 39 - 1:0, Марков, 50 - 1:1.

"Сочи": Н.Заболотный, Новосельцев, Мевля, Миладинович, Кудряшов, Мостовой, Померко (Цаллагов, 74), Лагатор, Карапетян (А.Заболотный, 52), Бурмистров (Колдунов, 62), Полоз.

"Рубин": Дюпин, Данченко, Сорокин, Плиев, Поярков, Давиташвили (Кварацхелия, 46), Иг.Коновалов, Могилевец, Подберезкин (Башкиров, 84), Зуев (Кипиани, 87), Марков.

"Сочи" с 15 очками занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ. У "Рубина" 19 баллов и 13 позиция.

А еще: Болельщика "Сочи" и "Рубина" покинули стадион на 30-й минуте| http://soccernews.ru