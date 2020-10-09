"Сочи" и "Урал" поспорят за вингера сборной Армении

Вингер "Хобро" и сборной Армении Эдгар Бабаян интересен российским клубам, утверждает "Чемпионат".

По информации источника, на 24-летнего футболиста претендуют "Сочи" и "Урал".

Рыночная стоимость армянина, который по новым правилам не считается легионером в РПЛ, оценивается в 700 тысяч евро.

Бабаян выступает за "Хобро" с января 2017 года, сыграл 102 матча, забил 16 голов и сделал 21 ассист.

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