"Сочи" и "Зенит" не будут наказывать Кокорина за нарушение социальной дистанции

Теги зенит санкт-петербургфк сочиалександр кокорин

"Сочи" и "Зенит" не будут наказывать Кокорина за нарушение социальной дистанции

"Сочи" и "Зенит" решили не наказывать форварда Александра Кокорина за нарушение социального дистанцирования. Об этом сообщает Metaratings.ru

Футболист опубликовал фотографиюс празднования дня рождения. На снимке было 11 человек.

Кокорин уже вернулся в расположение клуба и сдал тест на коронавирус. Сейчас он готовится к матчу 25-го тура РПЛ с "Динамо".

"Зенит", который ранее заявил, что накажет игрока за нарушения, решил не делать этого.

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