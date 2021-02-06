"Сочи" интересуется нападающим "Зенита"

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"Сочи" интересуется нападающим "Зенита"

Форвард питерского "Зенита" Станислав Крапухин может стать игроком "Сочи".

По информации "Матч ТВ", "барсы" намерены усилиться 22-летним футболистом, на которого также претендует "Уфа".

Рыночная стоимость воспитанника "сине-бело-голубых" оценивается в 300 тысяч евро.

За основную команду "Зенита" Крапухин сыграл 2 матча, результативными действиями не отличался.

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