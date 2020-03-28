"Сочи" изменил эмблему из-за коронавируса

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"Сочи" изменил эмблему из-за коронавируса

"Сочи" решил на временной основе изменить клубную эмблему, чтобы привлечь внимание к важности самоизоляции в условиях пандемии коронавируса.

На обновлённом логотипе символ команды барс находится не сверху на щите, а за ним.

"Сидим дома", - призвали южане болельщиков соответствующим хештегом.

Ранее аналогичные акции с изменением эмблем провели "Рубин" и "Анжи".

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