"Сочи" извинился перед "Ростовом" за шутку перед очным матчем

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"Сочи" извинился перед "Ростовом" за шутку перед очным матчем

Пресс-атташе "Сочи" Александр Груднев дал комментарии по поводу издевательского поста, появившегося к клубном аккаунте в инстаграме накануне матча 23-го тура РПЛ против "Ростова".

Напомним, что южане потроллили состав соперника, состоящий из дублёров и воспитанников академии не старше 19 лет. Менее чем через час публикация была удалена.

"Наверное, к самому футболу внимания было меньше, чем к тому, что происходило вокруг. Я как пресс-атташе несу ответственность за то, что происходит, и в первую очередь хочу извиниться перед болельщиками "Ростова" и самим клубом. Мне кажется, неправильно было так делать, мы погорячились, мне очень неудобно за то, что всё так получилось. То, как это выглядело, и то, как это было подано в СМИ, не отражает ценностей нашего клуба и профессиональную этику.

Мне хотелось бы извиниться от лица клуба, потому что я понимаю, что профессиональный клуб не должен себя так вести. Чувствую вину и не только перед "Ростовом", но и перед нашими тренерами и руководством. Была попытка креатива, а в итоге она обернулась против нас. Если бы мы знали, как всё обернётся, то не делали бы этого. Поэтому хочется извиниться перед всеми", - сказал Груднев.

"Сочи" разгромил "Ростов" со счётом 10:1, одержав самую крупную победу в истории российской Премьер-лиги.

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