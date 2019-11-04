"Сочи" купил полузащитника ЦСКА

Полузащитник московского ЦСКА Хасан Ташаев продолжит карьеру в "Сочи".

Сообщается, что сочинский клуб купил 18-летнего футболиста и заявил его под 69-м номером. Сумма сделки не разглашается.

Ташаев не провёл ни одного матча за основу армейцев. Его рыночная стоимость - 50 тысяч евро.

По некоторым данным, футболист является клиентом агентства Юхана Гераскина, зятя владельца "Спартака" Леонида Федуна.

Не пропустите: "Сочи" согласовал переход трансферной цели "Локомотива". | http://soccernews.ru