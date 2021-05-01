"Сочи" летом потеряет основного защитника

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Центральный защитник "Сочи" Миха Мевля покинет команду по окончании нынешнего сезона.

"Сочи" сделал предложение о продлении контракта, но оно нас не устроило. Больше мы ничего от них не ждём, так что Миха точно уйдёт из клуба", - сказал агент футболиста Евгений Новиков.

30-летний Мевля выступает за "Сочи" с 2019 года, сыграл 48 матчей и забил 4 гола.

Месяц назад агент словенца сообщал о наличии нескольких предложений от других клубов - из РПЛ и двух из-за границы.

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