"Сочи" могут подписать четвертого игрока "Зенита" за неделю
"Сочи" проявляют интерес к левому защитнику "Зенита" Эльмиру Набиуллину, сообщают российские СМИ.
По сведениям издания, сочинский клуб является фаворитом в борьбе за игрока, которым интересуется "Ахмат".
Напомним, что ранее в "Сочи" перешли трое футболистов "Зенита": защитники Иван Новосельцев и Ибрагим Цаллагов, а также нападающий Дмитрий Полоз.
24-летний Набиуллин выступает за "Зенит" с февраля 2018 года. Всего за петербургский клуб он провел 22 матча во всех турнирах, в которых отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20