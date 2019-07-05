"Сочи" могут подписать четвертого игрока "Зенита" за неделю

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"Сочи" могут подписать четвертого игрока "Зенита" за неделю

"Сочи" проявляют интерес к левому защитнику "Зенита" Эльмиру Набиуллину, сообщают российские СМИ.

По сведениям издания, сочинский клуб является фаворитом в борьбе за игрока, которым интересуется "Ахмат". 

Напомним, что ранее в "Сочи" перешли трое футболистов "Зенита": защитники Иван Новосельцев и Ибрагим Цаллагов, а также нападающий Дмитрий Полоз.

24-летний Набиуллин выступает за "Зенит" с февраля 2018 года. Всего за петербургский клуб он провел 22 матча во всех турнирах, в которых отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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