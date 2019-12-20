"Сочи" может арендовать ещё одного игрока "Зенита"

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"Сочи" может арендовать ещё одного игрока "Зенита"

Во время зимнего трансферного окна из "Зенита" в "Сочи" может перейти ещё один футболист.

Напомним, что прошлым летом по этому маршруту проследовали 8 игроков "сине-бело-голубых".

Теперь же к питерской "диаспоре" на черноморском побережье может присоединиться полузащитник Алексей Сутормин.

Видеть 25-летнего хавбека в своей команде хочет новый главный тренер "Сочи" Владимир Федотов, который хорошо знаком с ним по совместной работе в "Оренбурге".

В текущем сезоне Сутормин сыграл за "Зенит" 19 матчей, забил 4 гола и сделал 1 ассист.

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