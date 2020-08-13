"Сочи" может перехватить трансферную цель ЦСКА

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"Сочи" может перехватить трансферную цель ЦСКА

"Сочи" близок к трансферу канадского нападающего "Бешикташа" Кайла Ларина, сообщает Metaratings.

По сведениям издания, российский клуб может подписать футболиста в ближайшее время. Стоит отметить, что ранее игроком интересовался ЦСКА, но не сумел договориться по его трансферу.

В минувшем сезоне 25-летний Ларин выступал за "Зюлте-Варегем" на правах аренды, провел за клуб 29 матчей во всех турнирах, забил семь голов и сделал 10 результативных передач. Его контракт с "Бешикташем" действует до лета 2022 года.

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