"Сочи" может подписать экс-игрока "Рубина" и ЦСКА

"Сочи" рассматривает вариант с подписанием израильского полузащитника Бибраса Натхо, сообщают российские СМИ.

У 31-летнего футболиста есть два предложения от турецких клубов, но сам он склоняется к возвращению в Россию.

Ранее Натхо выступал за две российские команды - "Рубин" (2010-2013) и ЦСКА (2014-2018).

Что касается "Сочи", то клуб провёл активную трансферную кампанию, заполучив среди прочих 7 игроков "Зенита" - это Ибрагим Цаллагов, Эльмир Набиуллин, Иван Новосельцев, Андрей Мостовой, Кристиан Нобоа, Дмитрий Полоз и Антон Заболотный.

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