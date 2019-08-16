"Сочи" может подписать экс-игрока "Рубина" и ЦСКА
"Сочи" рассматривает вариант с подписанием израильского полузащитника Бибраса Натхо, сообщают российские СМИ.
У 31-летнего футболиста есть два предложения от турецких клубов, но сам он склоняется к возвращению в Россию.
Ранее Натхо выступал за две российские команды - "Рубин" (2010-2013) и ЦСКА (2014-2018).
Что касается "Сочи", то клуб провёл активную трансферную кампанию, заполучив среди прочих 7 игроков "Зенита" - это Ибрагим Цаллагов, Эльмир Набиуллин, Иван Новосельцев, Андрей Мостовой, Кристиан Нобоа, Дмитрий Полоз и Антон Заболотный.
Не пропустите: Нобоа: "В Сочи рядом море и казино, но надо оставаться профессионалом". | http://soccernews.ru
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|5
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|5
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|Арсенал Тула
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|5
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|Спартак Москва
|5
|8
|8
|Рубин
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|9
|Урал
|5
|7
|10
|Ахмат
|5
|6
|11
|Динамо Москва
|5
|5
|12
|Тамбов
|5
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|13
|Уфа
|5
|4
|14
|Крылья Советов
|5
|3
|15
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|5
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|Оренбург
|5
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