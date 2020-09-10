"Сочи" может подписать легионера из "Зенита"

Питерский "Зенит" до закрытия трансферного окна намерен расстаться с полузащитником Эмилиано Ригони.

Уход аргентинца позволит "сине-бело-голубым" освободить место в заявке под нового более качественного легионера.

По информации "СЭ", один из наиболее вероятных вариантов продолжения карьеры для хавбека - переход в "Сочи".

При этом южане могут как арендовать Ригони, так и сразу выкупить его контракт.

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