"Сочи" может потерять двух своих лидеров
Фото: Василий Пономарев / Sportbox.ru
Голкипер Сослан Джанаев и форвард Антон Заболотный могут уйти из "Сочи".
Как сообщает "Евроставка", будущее футболистов в клубе зависит от попадания команды в еврокубки на следующий сезон.
Отметим, что контракты обоих игроков рассчитаны до конца текущего сезона.
После 25 туров "Сочи" идет в РПЛ на седьмом месте.
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