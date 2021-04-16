"Сочи" может потерять двух своих лидеров

Фото: Василий Пономарев / Sportbox.ru

Голкипер Сослан Джанаев и форвард Антон Заболотный могут уйти из "Сочи".

Как сообщает "Евроставка", будущее футболистов в клубе зависит от попадания команды в еврокубки на следующий сезон.

Отметим, что контракты обоих игроков рассчитаны до конца текущего сезона.

После 25 туров "Сочи" идет в РПЛ на седьмом месте.

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