"Сочи" может приобрести чемпиона мира 2018 года в составе сборной Франции

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"Сочи" может приобрести чемпиона мира 2018 года в составе сборной Франции

"Сочи" может приобрести защитника Адиль Рами, который является чемпионом мира 2018 года в составе сборной Франции, утверждает RMCSport.fr.

По данным издания, стороны уже ведут переговоры о возможном трансфере. На данный момент футболист играет за "Фенербахче".

В чемпионате России "Сочи" после 19 туров занимает последнее место в турнирной таблице.

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