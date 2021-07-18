"Сочи" может усилиться лучшим бомбардиром "Оренбурга"
Фото: инстаграм "Сочи"/Автор неизвестен
"Сочи" ведет переговоры по трансферу нападающего "Оренбурга" Дмитрия Воробьева, сообщает "Чемпионат".
По сведениям источника, футболист близок к переходу в сочинский клуб в летнее трансферное окно.
23-летний Воробьев является воспитанником "Краснодара". В прошлом сезоне он провел за "Оренбург" 39 матчей в Футбольной национальной лиги и забил 24 мяча.
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