"Сочи" может усилиться лучшим бомбардиром "Оренбурга"

Фото: инстаграм "Сочи"/Автор неизвестен

"Сочи" ведет переговоры по трансферу нападающего "Оренбурга" Дмитрия Воробьева, сообщает "Чемпионат".

По сведениям источника, футболист близок к переходу в сочинский клуб в летнее трансферное окно.

23-летний Воробьев является воспитанником "Краснодара". В прошлом сезоне он провел за "Оренбург" 39 матчей в Футбольной национальной лиги и забил 24 мяча.

Не пропустите: "Ростов" договорился о переходе таланта "Зенита". | http://soccernews.ru