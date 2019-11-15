"Сочи" может заменить Точилина экс-тренером "Динамо"

Теги фк сочидинамо москвадмитрий хохловалександр точилин

"Сочи" может заменить Точилина экс-тренером "Динамо"

Новым главным тренером "Сочи" может стать бывший наставник "Динамо" Дмитрий Хохлов, сообщают российские СМИ.

По данным источника, руководство сочинского клуба рассматривает кандидатуру Хохлова в качестве возможной замены нынешнему наставнику Александру Точилину.

Стоит отметить, что Хохлов всего несколько недель назад был уволен из "Динамо".

После 16 туров "Сочи" занимает последнее, 16-е, место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Не пропустите: Тедеско включил капитана "Спартака" в тренерский совет клуба. | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

РФС готов продлить контракт с Черчесовым

РФС готов продлить контракт с Черчесовым

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 16 36
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 16 31
3 Ростов Ростов 16 30
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 16 30
5 Краснодар Краснодар 16 30
6 Спартак Москва Спартак Москва 16 21
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 16 19
8 Оренбург Оренбург 16 19
9 Урал Урал 16 19
10 Уфа Уфа 16 18
11 Динамо Москва Динамо Москва 16 18
12 Крылья Советов Крылья Советов 16 18
13 Рубин Рубин 16 17
14 Тамбов Тамбов 16 17
15 Ахмат Ахмат 16 15
16 Сочи Сочи 16 13
Полная таблица

топ-5 тегов