"Сочи" может заменить Точилина экс-тренером "Динамо"

Новым главным тренером "Сочи" может стать бывший наставник "Динамо" Дмитрий Хохлов, сообщают российские СМИ.

По данным источника, руководство сочинского клуба рассматривает кандидатуру Хохлова в качестве возможной замены нынешнему наставнику Александру Точилину.

Стоит отметить, что Хохлов всего несколько недель назад был уволен из "Динамо".

После 16 туров "Сочи" занимает последнее, 16-е, место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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