"Сочи": "Мы не видим возможности переноса игры с "Ростовом"
"Сочи" на официальном сайте опубликовал заявление по поводу возможного переноса матча 23-го тура с "Ростовом" из-за того, что в клубе выявлено шесть случаев заражения коронавиурсом.
"Согласно регламенту "Возобновления тренировочного процесса и проведения матчей чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-лиги, команда считается готовой к матчу в том случае, если после процедур по допуску к матчу готовы играть не менее 16 полевых игроков и двух вратарей. Учитывая тот факт, что РФПЛ официально разрешил привлечение игроков молодежной команды для участия в играх, мы считаем, что игра с "Ростовом" должна состояться. В противном случае будет нарушен регламент проведения соревнований.
При уходе на карантин команды в полном составе под угрозу ставится проведение не только игры 23-го тура в Сочи, но и двух игр в Ростове (27 июня против "Арсенала" и 1 июля против "Краснодара"), а значит доигровка всех оставшихся игр текущего сезона. Наш клуб не видит возможности переноса игры с "Ростовом" на другие даты ввиду плотности актуального календаря.
В сложившейся ситуации футбольный клуб "Сочи" выступает за проведение игры с "Ростовом" 19 июня в 20:00 на стадионе "Фишт" с участием игроков, тесты которых дали отрицательный результат. Со своей стороны клуб гарантирует соблюдение всех требований Роспотребнадзора по обеспечению безопасности этой игры", - говорится в заявлении.
Окончательное решение по ситуации с "Ростовом" будет принято только после заключения Роспотребнадзора.
Напомним, что шесть футболистов "жёлто-синих" заразились коронавирусом. В связи с этим на режим самоизоляции ушли 42 человека, в том числе все игроки основного состава и тренерский штаб.
Не пропустите: "Сочи" отреагировал на вспышку коронавируса в "Ростове". В пятницу у них очный матч. | http://soccernews.ru
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