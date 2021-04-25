"Сочи" на 91-й минуте вырвал победу над "Уфой"

Фото: инстаграм "Уфы"/Автор неизвестен

В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги "Уфа" на своем "Сочи" проиграл со счетом 2:3.

В начале встречи сочинцы ушли в отрыв благодаря голам Данилы Прохина и Антона Заболотного. Вскоре разрыв в счете сократил Вячеслав Кротов. В концовке первого тайма "Сочи" остался вдесятером из-за удаления Ибрагима Цаллагова. На 78-й минуте счет сравнял Тимур Жамалетдинов. В компенсированное время красную карточку получил Боян Йокич, а Кристиан Нобоа с пенальти забил победный гол.

"Сочи", набрав 46 очков, вышел на пятое место в турнирной таблице чемпионата России. "Уфа" с 20 очками по-прежнему занимает 14-ю позицию.

"Уфа" – "Сочи" - 2:3 (1:2)

Голы: Прохин, 8 - 0:1, Заболотный, 14 - 0:2, Кротов, 19 - 1:2, Жамалетдинов, 78 - 2:2, Нобоа, 90+1 (с пенальти) - 2:3

"Уфа": Чернов, Бауэр, Морозов (Милетич, 46; Голубев, 73), Йокич, Мрзляк (Сысуев, 62), Иванов, Камилов (Жамалетдинов, 73), Никитин, Табидзе, Андрич, Кротов.

"Сочи": Заболотный, Терехов, Заика, Миладинович, Цаллагов, Руденко (Пруцев, 60), Нобоа, Мевля, Юсупов, Прохин, Заболотный.

Удаление: Цаллагов (45).

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