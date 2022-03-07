"Сочи" на 92-й минуте вырвал победу над "Ростовом"
Фото: инстаграм "Сочи"/Автор неизвестен
В матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги "Сочи" на выезде обыграл "Ростов" со счетом 1:0.
Единственный гол в компенсированное время второго тайма забил Кристиан Нобоа.
"Сочи", набрав 37 очков, вышел на третье место в турнирной таблице чемпионата России. "Ростов" с 18 очками остался в зоне переходных матчей на 14-й позиции.
"Ростов" – "Сочи" - 0:1 (0:0)
Гол: Нобоа, 90+2 (с пенальти) - 0:1
"Ростов": Песьяков, Сильянов, Осипенко, Мелехин, Фольмер (Лангович, 12), Хасимото (Кнудсен, 83), Глебов, Гигович, Альмквист (Мельников, 71), Полоз, Соу (Голенков, 84).
"Сочи": Адамов, Заика, Юрганов, Дркушич, Прохин, Терехов (Макарчук, 63), Нобоа, Цаллагов, Бурмистров (Попов, 72), Ангбан (Юсупов, 46), Кассьерра (Мелкадзе, 72).
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