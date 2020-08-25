"Сочи" на 92-й минуте вырвал победу над "Тамбовом"

В матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги "Тамбов" на своем поле проиграл "Сочи" со счетом 0:1.

Единственный гол на 92-й минуте забил эквадорский полузащитник Кристиан Нобоа.

"Сочи" поднялся на второе место в турнирной таблице чемпионата России, "Тамбов" остался на 14-й позиции.

"Тамбов" – "Сочи" - 0:1 (0:0)

Гол: Нобоа, 90+2 - 0:1

"Тамбов": Рыжиков, Чичерин, Грицаенко, Каплиенко (Килин, 46), Тетрашвили, Костюков (Шляков, 78), Чуперка (Карасев, 60), Рыбин, Ойеволе, Карапетян (Онугха, 67), Обухов (Панченко, 46).

"Сочи": Джанаев, Маргасов, Заика (Набиуллин, 82), Маммана, Цаллагов, Бурмистров, Нобоа, Терехов, Жоаозиньо, Мевля (Руденко, 82), Заболотный (Попов, 46; Миладинович, 72).

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