"Сочи" набрал первые очки в РПЛ

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"Сочи" набрал первые очки в РПЛ

В рамках 4-го тура РПЛ "Сочи" сыграл вничью с "Уфой".

Отметим, что это первое набранное очки "Сочи" в этом сезоне.

"Сочи" - "Уфа" 0:0

"Сочи": Джанаев, Маргасов, Новосельцев, Калугин, Цаллагов, Мостовой, Песегов (Карапетян, 62), Миладинович, Казаев (Лагатор, 85), Кудряшов, Полоз (Обухов, 84).

"Уфа": Беленов, Пуцко, Неделчару, Табидзе, Сухов, Карп, Алиев, Фомин, Тилль (Голубев, 86), Игбоун (Гиоргобиани, 71), Козлов (Бизяк, 78).

Предупреждения: Кудряшов (19), Миладинович (42), Фомин (73), Беленов (90).   

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