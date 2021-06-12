"Сочи" нацелился на ганского нападающего
"Сочи" планирует усилить свою атаку форвардом "Маккаби" из Хайфы Годсвеем Донье, утверждает Sport24.
По сведениям издания, этим летом "барсы" поспорят за ганского футболиста с клубами из Турции.
Рыночная стоимость 26-летнего нападающего оценивается в 500 тысяч евро.
В прошедшем сезоне Донье сыграл за "Маккаби" 32 матча и забил 9 голов.
Не пропустите: "Сочи" договорился о переходе хорватского защитника. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Защитник "Урала" перешёл в "Ростов"
-
"Сочи" нацелился на ганского нападающего
-
"Арсенал" готовит крупное предложение по защитнику "Брайтона"
-
Доннарумма установил рекорд сборной Италии
-
Ломбертс сделал прогноз на матч Бельгия - Россия
-
Люсьен Фавр может продолжить карьеру в Турции
-
Президент УЕФА недоволен форматом проведения Евро-2020
-
Андронов отреагировал на недопуск Моссаковского в Баку для работы на Евро-2020
-
Зарема назвала топ-футболиста, которого Газизов обещал бесплатно привести в "Спартак"
-
"Эвертон" определился с новым тренером
-
Главные новости дня: 11 июня
-
Бонуччи прокомментировал победу над Турцией в матче-открытии Евро-2020
-
1
Манчини высказался о победе на Турцией в первом матче Евро-2020
-
1
Слуцкий похвалил Ашота Хачатурянца назвав его прорывом года в российской футболе
-
Спинаццола - игрок матча открытия Евро-2020
-
Семак поделился ожиданиями от игры сборной России на Евро-2020
-
Италия при Манчини не проигрывает уже 28 матчей. Рекорд - 30 игр
-
Италия разгромила Турцию в матче-открытии Евро-2020
-
Дэнни Роуз близок к переходу в "Уотфорд"
-
"Аталанта" интересуется молодым защитником "Лилля"