"Сочи" нацелился на ганского нападающего

Фото инстаграм Годсвея Донье

"Сочи" планирует усилить свою атаку форвардом "Маккаби" из Хайфы Годсвеем Донье, утверждает Sport24.

По сведениям издания, этим летом "барсы" поспорят за ганского футболиста с клубами из Турции.

Рыночная стоимость 26-летнего нападающего оценивается в 500 тысяч евро.

В прошедшем сезоне Донье сыграл за "Маккаби" 32 матча и забил 9 голов.

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