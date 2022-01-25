"Сочи" нацелился на малийского форварда

Фото инстаграм Ибрагима Коне

Нападающий "Сарпсборга" Ибрагима Коне может оказаться в российской Премьер-лиге, сообщает Sport24.

По информации источника, заполучить 22-летнего малийца хочет "Сочи".

Форвард сыграл за "Сарпсборг" 30 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 5 ассистов.

Рыночная стоимость Коне оценивается в 1,8 миллиона евро.

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