"Сочи" нацелился на малийского форварда
Нападающий "Сарпсборга" Ибрагима Коне может оказаться в российской Премьер-лиге, сообщает Sport24.
По информации источника, заполучить 22-летнего малийца хочет "Сочи".
Форвард сыграл за "Сарпсборг" 30 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 5 ассистов.
Рыночная стоимость Коне оценивается в 1,8 миллиона евро.
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