"Сочи" нацелился на шестерых игроков "Зенита"

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"Сочи" нацелился на шестерых игроков "Зенита"

"Сочи" проявляет интерес сразу к шестерыми игрокам "Зенита", сообщается в Telegram-канале Ненобель. 

По данным источника, сочинский и петербургский клуб достигли соглашения на уровне руководства по трансферам вратаря Егора Бабурина, защитников Эльмира Набиуллина и Ибрагима Цаллагова, а также полузащитников Эрнани, Матиаса Краневиттера и Роберта Мака.

Суммы трансферов и условия контрактов игроков пока не разглашаются.

В минувшем сезоне "Сочи" заняли второе место в ФНЛ и впервые в своей истории вышли в Российскую Премьер-Лигу.

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