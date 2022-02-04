"Сочи" нацелился на защитника "Балтики", которым интересовался "Спартак"
Фото сайт "Балтики"
"Сочи" ведёт переговоры о приобретении левого защитника "Балтики" Артёма Макарчука, сообщает "Матч ТВ".
По информации источника, потенциальный трансфер 26-летнего футболиста обойдётся "барсам" как минимум в 50 миллионов рублей (около 574 тысяч евро).
Прошлым летом фулбек калининградской команды мог перейти в "Спартак", однако в итоге сделка сорвалась.
В текущем сезоне Макарчук сыграл за "Балтику" 25 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость – 450 тысяч евро.
Не пропустите: Тренер "Сочи" Федотов оценил вероятность возвращения Кокорина. | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Сборная Египта установила рекорд Кубка Африки
-
"Сочи" нацелился на защитника "Балтики", которым интересовался "Спартак"
-
Обамеянг выбрал игровой номер в "Барселоне"
-
Ещё два клуба включились в борьбу за Зе Луиша
-
"Эвертон" объявил о вхождении Эшли Коула в тренерский штаб
-
Семак оценил дебют Адамова и Юри Алберто за "Зенит"
-
"Милан" продлил контракт с защитником
-
"Реал" и "Барселона" не сыграют в финале Кубка Испании второй раз за три последних сезона
-
Лингард уличил Рангника во лжи
-
"Антальяспор" объявил о переходе экс-форварда "Спартака"
-
Главные новости дня: 3 февраля
-
Иличич не попал в заявку "Аталанты" на Лигу Европы: названа причина
-
"Атлетик" выбил "Реал" из Кубка Испании
-
"Химкам" запрещено регистрировать новых футболистов
-
Определились финалисты Кубка Африки
-
Египет в серии пенальти обыграл Камерун и вышел в финал Кубка Африки
-
Уткин прокомментировал переход Чалова в "Базель"
-
Левандовски высказался о будущем Холанда
-
"Бетис" разгромил "Реал Сосьедад" в 1/4 финала Кубка Испании
-
Хави не искал замену Альбе зимой