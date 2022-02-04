"Сочи" нацелился на защитника "Балтики", которым интересовался "Спартак"

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"Сочи" нацелился на защитника "Балтики", которым интересовался "Спартак"

Фото сайт "Балтики"

"Сочи" ведёт переговоры о приобретении левого защитника "Балтики" Артёма Макарчука, сообщает "Матч ТВ".

По информации источника, потенциальный трансфер 26-летнего футболиста обойдётся "барсам" как минимум в 50 миллионов рублей (около 574 тысяч евро).

Прошлым летом фулбек калининградской команды мог перейти в "Спартак", однако в итоге сделка сорвалась.

В текущем сезоне Макарчук сыграл за "Балтику" 25 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста. Его рыночная стоимость – 450 тысяч евро.

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