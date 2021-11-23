"Сочи" нацелился на защитника "Ростова"

Фото твиттер "Химок"

"Сочи" намерен усилить правый фланг обороны во время зимнего трансферного окна, сообщает "Чемпионат".

По информации источника, в шорт-лист "барсов" входит фланговый защитник "Ростова" Кирилл Боженов.

20-летний футболист первую часть сезона провёл в аренде в "Химках", однако принято решение досрочно вернуть его в донской клуб.

Рыночная стоимость Боженова оценивается в 1 миллион евро.

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