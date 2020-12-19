"Сочи" надеется вернуть Кокорина
Нападающий московского "Спартака" Александр Кокорин может снова стать игроком "Сочи".
По информации Sport24, "барсы" хотят вернуть 29-летнего футболиста и готовы предложить ему зарплату, близкую к той, что платят "красно-белые" (3 миллиона евро в год).
Кроме того, сочинцы надеются, что игрок будет заинтересован в переходе в команду, которая всерьёз намерена бороться за место в еврокубках.
Напомним, что Кокорин провёл в "Сочи" вторую часть прошлого сезона на правах аренды, сыграл 10 матчей, забил 7 мячей и сделал 3 ассиста.
В составе "Спартака" форвард отличился 2 голами и 2 результативными передачами в 10 играх.
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