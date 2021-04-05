"Сочи" надолго теряет Джанаева

Фото: твиттер РПЛ/Автор неизвестен

Вратарь "Сочи" и сборной России Сослан Джанаев выбыл из строя из-за травмы, сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям источника, из-за травмы голкипер пропустит остаток сезона, а также, скорее всего, не сможет сыграть на чемпионате Европы-2020, который пройдет ближайшим летом.

В нынешнем сезоне 34-летний Джанаев провел за "Сочи" 22 матча во всех турнирах и пропустил 23 гола. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Ранее сообщалось, что Джанаев может перейти в "Зенит".

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