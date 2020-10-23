"Сочи" надолго теряет Нобоа

Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа рискует пропустить остаток календарного года.

У 35-летнего футболиста выявлен разрыв мышцы задней поверхности бедра.

Из-за этой травмы, полученной в матче с "Зенитом", эквадорец пропустит от 6 до 8 недель.

В этом сезоне Нобоа провёл за "Сочи" 11 игр, забил 7 голов и сделал 1 ассист.

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