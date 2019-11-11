"Сочи" намерен назначить Бердыева на пост главного тренера
"Сочи" предложил пост главного тренера Курбану Бердыеву, сообщает Betting Insider.
По данным источника, Бердыева и владельца сочинского клуба Бориса Ротенберга связывают приятельские отношения. Сам наставник готов вернуться к работе и ждет предложений.
Напомним, что после 16 туров "Сочи" занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге. Клуб не может одержать победу на протяжении пяти матчей подряд.
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