"Сочи" намерен назначить Бердыева на пост главного тренера

1 Теги фк сочикурбан бердыев

"Сочи" намерен назначить Бердыева на пост главного тренера

"Сочи" предложил пост главного тренера Курбану Бердыеву, сообщает Betting Insider.

По данным источника, Бердыева и владельца сочинского клуба Бориса Ротенберга связывают приятельские отношения. Сам наставник готов вернуться к работе и ждет предложений.

Напомним, что после 16 туров "Сочи" занимает последнее, 16-е место, в турнирной таблице Российской Премьер-Лиге. Клуб не может одержать победу на протяжении пяти матчей подряд.

Не пропустите: СМИ: тренер "Сочи" Точилин решил покинуть пост. | http://soccernews.ru

 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Сочи - чемпион?

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Федун оценил работу Тедеско после первых матчей в "Спартаке"

Федун оценил работу Тедеско после первых матчей в "Спартаке"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 16 36
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 16 31
3 Ростов Ростов 16 30
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 16 30
5 Краснодар Краснодар 16 30
6 Спартак Москва Спартак Москва 16 21
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 16 19
8 Оренбург Оренбург 16 19
9 Урал Урал 16 19
10 Уфа Уфа 16 18
11 Динамо Москва Динамо Москва 16 18
12 Крылья Советов Крылья Советов 16 18
13 Рубин Рубин 16 17
14 Тамбов Тамбов 16 17
15 Ахмат Ахмат 16 15
16 Сочи Сочи 16 13
Полная таблица

топ-5 тегов