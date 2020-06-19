"Сочи" нанес 41 удар по воротам, "Ростов" только два

"Сочи" обыграл молодежный состав "Ростова" со счетом 10:1 и повторил самую крупную победу в чемпионате России.

Южане пробили 41 раз в створ ворот, дончане сделали лишь два удара.

Полная статистика матча:

"Ростов" занимает 4 место в турнирной таблице РПЛ после 23 туров. "Сочи" расположился на 9 позиции.

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