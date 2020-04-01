"Сочи" назвал фильмы, которые были рекомендованы игроками команды

"Сочи" перечислил фильмы, которые были рекомендованы для просмотра футболистами команды.

Отметим, что публикация шла с тегом #ПервоеАпреля, поэтому это была шутка.

По мнению клуба защитник Адиль Рами рекомендует "Спасателей Малибу" с Памелой Андерсон, нападающий Александр Кокорин - мультфильм "Тайна Коко", форвард Антон Заболотный - "Я - легенда", защитники Никита Калугин и Иван Новосельцев - "Служебный роман".

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