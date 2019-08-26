"Сочи" не побеждает в 7 матчах подряд в РПЛ

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"Сочи" не побеждает в 7 матчах подряд в РПЛ

"Урал" в домашнем матче обыграл "Сочи" (3:1) в рамках 7-го тура РПЛ.

Это поражение стало для "Сочи" седьмым к ряду. Клуб из краснодарского края не смог одержать победу ни в одном матче.

У подопечных Александра Точилина 3 ничьи и 4 поражения. "Сочи", имея в активе 3 очка, занимает 15 место в турнирной таблице чемпионата. 

Напомним, что в прошлом сезоне "Сочи" выступал в ФНЛ.

А еще: "Урал" победил "Сочи" в матче РПЛ| http://soccernews.ru
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