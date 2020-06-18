"Сочи" не против переноса матча с "Ростовом"

Матч 23-го тура российской Премьер-лиги между "Сочи" и "Ростовом" могут перенести, сообщает "Чемпионат".

По информации источника, на таком варианте настаивает донской клуб, в котором уверены, что провести игру в даты встреч Кубка России вполне реально.

На сегодняшний день "Сочи" не против подобного сценария. Аналогичная позиция у РФС и РПЛ.

Однако окончательное решение по ситуации с "Ростовом" будет принято только после заключения Роспотребнадзора.

Напомним, что шесть футболистов "жёлто-синих" заразились коронавирусом. В связи с этим на режим самоизоляции ушли 42 человека, в том числе все игроки основного состава и тренерский штаб.

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