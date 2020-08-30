"Сочи" не смог обыграть "Урал" и не догнал "Спартак"

В матче 6-го тура чемпионата России "Сочи" и "Урал" сыграли вничью со счетом 0:0.

"Сочи" остался на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и не сумел догнать лидирующий "Спартак". "Урал" поднялся на 11-ю позицию.

"Сочи" Сочи – "Урал" Екатеринбург - 0:0

"Сочи": Джанаев, Маммана (Миладинович, 28), Мевля, Маргасов, Цаллагов, Нобоа, Бурмистров, Заика, Жоаозиньо, Терехов, Заболотный.

"Урал": Помазун, Рыков, Кулаков, Золотов, Герасимов, Подберезкин, Бикфалви, Мишкич, Егорычев, Емельянов, Караев.

Не пропустите: ЦСКА разгромил "Ахмат" в Грозном. | http://soccernews.ru