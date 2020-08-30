"Сочи" не смог обыграть "Урал" и не догнал "Спартак"
В матче 6-го тура чемпионата России "Сочи" и "Урал" сыграли вничью со счетом 0:0.
"Сочи" остался на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и не сумел догнать лидирующий "Спартак". "Урал" поднялся на 11-ю позицию.
"Сочи" Сочи – "Урал" Екатеринбург - 0:0
"Сочи": Джанаев, Маммана (Миладинович, 28), Мевля, Маргасов, Цаллагов, Нобоа, Бурмистров, Заика, Жоаозиньо, Терехов, Заболотный.
"Урал": Помазун, Рыков, Кулаков, Золотов, Герасимов, Подберезкин, Бикфалви, Мишкич, Егорычев, Емельянов, Караев.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22