"Сочи" недоволен судейством в матче против "Уфы"
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко высказался о судействе в игре с "Уфой" (1:1).
"Есть ВАР. Что делали арбитры на линии в моменте, когда фолили на Антоне Заболотном при 1:0, непонятно. Надо было ставить пенальти на Антоне. Железный пенальти. Обязательно напишем жалобу. Давно с таким судейством не сталкивались", - заявил Рубашко.
Напомним, что "Уфа" сравняла счет на 87-й минуте матча, забив пенальти.
Читайте также: "Сочи" упустил победу над "Уфой". | http://soccernews.ru
главное
-
Арбитра Вилкова отстранят от работы в РПЛ
-
РФС отказал "Рубину" в переигровке матча с "Краснодаром"
-
39-летний Ибрагимович признан лучшим игроком Серии А в октябре
-
Хавбек "Лилля" Языджи во второй за месяц стал игроком недели в Лиге Европы
-
"Манчестер Юнайтед" выбирает между двумя кандидатами на замену Сульшеру
Лента новостей
-
Винисиус назвал лучшего центрального защитника в Испании, не считая футболистов "Реала"
-
Агуэро пропустит матч с "Ливерпулем"
-
СМИ: "Реал" продал Регилона из-за его конфликта с сыном Зидана
-
"Шальке" готов зимой отпустить Кабака в "Ливерпуль"
-
Шунин с симптомами ОРВИ изолирован от "Динамо"
-
"Сочи" недоволен судейством в матче против "Уфы"
-
Арбитра Вилкова отстранят от работы в РПЛ
-
Роберто Манчини заразился коронавирусом
-
"Брайтон" и "Бернли" поделили очки в матче АПЛ
-
Арбитр Вилков пытался ввести в заблуждение КДК РФС на заседании по матчу "Краснодар" - "Рубин"
-
Бикфалви: "РПЛ входит в пятерку топ-лиг"
-
РФС отказал "Рубину" в переигровке матча с "Краснодаром"
-
Кальехон заразился коронавирусом
-
Ветеран "Спартака" Самохин попал в больницу с онкологией
-
"Сочи" упустил победу над "Уфой"
-
Гнабри может вернуться в "Арсенал"
-
У Джеко обнаружили коронавирус
-
Кандидат в президенты "Барселоны": "Новый контракт Месси будет на худших условиях"
-
"Реал" лидирует в гонке за Холандом
-
39-летний Ибрагимович признан лучшим игроком Серии А в октябре