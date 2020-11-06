"Сочи" недоволен судейством в матче против "Уфы"

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко высказался о судействе в игре с "Уфой" (1:1).

"Есть ВАР. Что делали арбитры на линии в моменте, когда фолили на Антоне Заболотном при 1:0, непонятно. Надо было ставить пенальти на Антоне. Железный пенальти. Обязательно напишем жалобу. Давно с таким судейством не сталкивались", - заявил Рубашко.

Напомним, что "Уфа" сравняла счет на 87-й минуте матча, забив пенальти.

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