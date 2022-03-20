"Сочи" неожиданно проиграл "Крыльям Советов"

Фото: сайт "Крыльев Советов"/Автор неизвестен

В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги "Сочи" на своем поле проиграл "Крыльям Советов" со счетом 2:3.

Победу самарскому клубу принесли голы Максима Глушенкова, Юрия Горшкова и Антона Зиньковского. В составе хозяев отличились Георгий Мелкадзе и Артем Макарчук.

"Крылья Советов", набрав 32 очка, вышли на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. "Сочи" с 38 очками остался на четвертом месте.

"Сочи" – "Крылья Советов" - 2:3 (0:1)

Голы: Глушенков, 45 - 0:1, Горшков, 78 (с пенальти) - 0:2, Мелкадзе, 80 - 1:2, Макарчук, 83 - 2:2, Зиньковский, 90 - 2:3

"Сочи": Джанаев, Заика (Маргасов, 87), Юрганов, Дркушич (Прохин, 63), Родригао, Терехов, Цаллагов (Макарчук, 74), Ангбан, Бурмистров (Мелкадзе, 63), Юсупов (Попов, 64), Кассьерра.

"Крылья Советов": Ломаев, Бейл, Солдатенков, Барач, Горшков, Ежов, Фернандо, Зиньковский, Якуба (Цыпченко, 72), Сарвели (Пиняев, 66), Глушенков (Игнатьев, 72).

Удаление: Терехов (63).

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