"Сочи" - о голе Кокорина: "Потрясающая геометрия"

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"Сочи" - о голе Кокорина: "Потрясающая геометрия"

В инстаграме "Сочи" появилось видео гола новичка команды Александра Кокорина в товарищеском матче с московским "Динамо".

Пресс-служба южан обратила внимание, насколько выверенной получилась результативная атака.

"Потрясающая геометрия третьего гола сочинцев. Сразу не скажешь, что тут круче: передача Цаллагова, прострел Бурмистрова или завершение Кокорина", - говорится в публикации.

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