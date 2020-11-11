"Сочи" - о сомнительном тесте Заболотного: "У них получился ошибочный результат"
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко отреагировал на то, что форвард Антон Заболотный сдал сомнительный тест на коронавирус в расположении сборной России.
"Ранее у Антона было несколько отрицательных тестов. УЕФА вроде берут тесты и сами. Думаю, у них получился ошибочный результат, так как Антон уже переболел, у него есть антитела. У него большой показатель антител, поэтому он не мог так просто взять и заболеть. Там какая-то ошибка, с которой вскоре разберутся.
У нас в команде переболели все, поэтому такая новость для меня стала неожиданной. Заболотного пока не отозвали из сборной. Какой смысл? Он сдавал, все было нормально, антитела есть. Вероятно, в УЕФА все перепроверят и решат", - заявил Рубашко.
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