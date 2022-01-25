"Сочи" объявил о переходе Мелкадзе из "Спартака"

Фото твиттер "Сочи"

Нападающий московского "Спартака" Георги Мелкадзе официально стал игроком "Сочи".

Условия трансфера пока неизвестны. 24-летний футболист, предположительно, заключил с "барсами" контракт до июня 2024 года.

Новичок "Сочи" взял себе девятый игровой номер.

Мелкадзе является воспитанником "Спартака", за основную команду сыграл 26 матчей, результативными действиями не отличался. Сдавался в аренду "Тосно", "Тамбову" и "Ахмату". Его рыночная стоимость – 800 тысяч евро.

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