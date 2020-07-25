"Сочи" объявил о переходе нападающего "Спартака"

Форвард московского "Спартака" Александр Руденко перешёл в "Сочи" на правах аренды.

У "барсов" будет опция выкупа 21-летнего футболиста по окончании следующего сезона.

"Красно-белые" рассчитывают выручить за своего воспитанника 50 миллионов рублей.

Руденко в минувшем сезоне выступал за "Спартак-2", а зимой перешел в "Торпедо" на правах аренды. В сумме он провёл за два клуба 26 матчей, забил 14 голов и сделал 3 ассиста.

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