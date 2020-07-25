"Сочи" объявил о переходе нападающего "Спартака"

Теги спартак москвафк сочиалександр руденкотрансферы

"Сочи" объявил о переходе нападающего "Спартака"

Форвард московского "Спартака" Александр Руденко перешёл в "Сочи" на правах аренды.

У "барсов" будет опция выкупа 21-летнего футболиста по окончании следующего сезона.

"Красно-белые" рассчитывают выручить за своего воспитанника 50 миллионов рублей.

Руденко в минувшем сезоне выступал за "Спартак-2", а зимой перешел в "Торпедо" на правах аренды. В сумме он провёл за два клуба 26 матчей, забил 14 голов и сделал 3 ассиста.

Не пропустите: "Спартак" интересуется защитником сборной Австралии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Стали известны сроки восстановления Мбаппе

Стали известны сроки восстановления Мбаппе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов