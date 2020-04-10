"Сочи" объявил о снижении зарплат футболистов в два раза

Игроки "Сочи" согласились на временное сокращение своих зарплат в связи с приостановкой сезона из-за пандемии коронавируса.

"Мы договорились с игроками о снижении зарплат на 50 процентов. Футболисты знают, какая ситуация в мире, отнеслись к вопросу с пониманием. Пока речь идёт об апрельской зарплате, дальше будем смотреть по развитию событий", - сообщил генеральный директор клуба Дмитрий Рубашко.

По итогам 22 туров "Сочи" занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своём активе 24 очка.

Пауза в российском чемпионате продлится до 31 мая.

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