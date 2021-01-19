"Сочи" объявил список футболистов, которые отправились на сбор в Турцию
"Сочи" отправился на учебно-тренировочный сбор в Турцию. Главный тренер команды Владимир Федотов взял на сбор 27 игроков.
Список футболистов "Сочи", которые отправились на сбор в Турцию, выглядит так:
Вратари: Сослан Джанаев, Николай Заболотный, Сергей Самок.
Защитники: Эльмир Набиуллин, Миха Мевля, Сергей Терехов, Иван Новосельцев, Эммануэль Маммана, Кирилл Заика, Иван Миладинович, Тимофей Маргасов, Филип Иполе, Ренат Балкизов.
Полузащитники: Артур Юсупов, Данил Пруцев, Ибрагим Цаллагов, Кристиан Нобоа, Никита Бурмистров, Жоаозинью, Ивелин Попов, Андрей Боковой, Егор Пруцев.
Нападающие: Антон Заболотный, Максим Барсов, Марко Дуганджич, Александр Руденко, Эрик Варданян.
После 19 туров "Сочи" занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 33 очка. Следующий матч сочинский клуб проведет 27 февраля на своем поле с тульским "Арсеналом".
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