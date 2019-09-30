"Сочи" обыграл "Ахмат" в матче 11-го тура РПЛ

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"Сочи" обыграл "Ахмат" в матче 11-го тура РПЛ

"Сочи" в домашнем матче 11-го тура чемпионата России обыграл "Ахмат".

В составе хозяев голами отметились Андрей Мостовой и Кристиан Нобоа.

"Сочи" - "Ахмат" - 2:0 (1:0)

Голы: Мостовой, 12 - 1:0, Нобоа, 73 - 2:0.

"Сочи": Джанаев, Калугин, Мевля, Миладинович, Цаллагов, Померко (Лагатор, 66), Бурмистров, Мостовой (Набиуллин, 79), Нобоа (Карапетян, 84), Кудряшов, Заболотный.

"Ахмат": Городов, Уциев, Семенов, Нижич, Мусалов, Бериша, Исмаэл (Гащенков, 76), Иванов, Глушаков (Мбенг, 58), Роши, Анхель.

"Сочи" с 12 баллами занимает 10 место в турнирной таблице РПЛ. "Ахмат" с 9 баллами расположился на 15 месте.

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