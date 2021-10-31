"Сочи" обыграл "Арсенал" и ворвался в топ-3 РПЛ

Фото: инстаграм "Сочи"/Автор неизвестен

В матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги "Сочи" на выезде обыграл тульский "Арсенал" со счетом 2:1.

Победу сочинцам принес дубль Матео Кассьерры, в составе хозяев отличился Эванс Кангва.

"Сочи", набрав 24 очка, вышел на третье место в турнирной таблице чемпионата России. "Арсенал" с 12 очками остался на 14-й позиции.

"Арсенал" Тула – "Сочи" Сочи - 1:2 (0:1)

Голы: Кассьерра, 2 - 0:1, Кангва, 65 - 1:1, Кассьерра, 79 - 1:2

"Арсенал": Коченков, Смольников, Новосельцев, Радакович, Степанов, Хлусевич (Кангва, 57), Давиташвили (Ткачев, 57), Чаушич (Гулиев, 83), Костадинов (Камболов, 84), Кангва, Луценко (Марков, 73).

"Сочи": Заболотный, Маргасов, Юрганов, Родригао, Прохин, Терехов, Нобоа (Ангбан, 69), Цаллагов, Жоаозиньо (Бурмистров, 63), Юсупов (Заика, 80), Кассьерра (Барсов, 80).

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